https://static.news.ru/photo/da1f8eac-a64d-11e9-b546-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Janne Kieselbach/dpa/Global Look Press

Система Galileo могла выйти из строя из-за ошибки, заложенной в программное обеспечение спутников из наземного комплекса управления. Пользователи европейского навигатора пожаловались на сбой 14 июля.

Похожая ситуация могла сложиться из-за неверного программирования космических аппаратов во время сеанса связи, то есть неполадки связаны, скорее всего, с наземным комплексом управления, — считает главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко.

Мнения о том, что причиной сбоя стала программная ошибка, также придерживается член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.

Он напомнил, что ошибка в заложенных в спутники данных была причиной кратковременного выхода из строя системы ГЛОНАСС несколько лет назад, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, навигационный космический аппарат «Глонасс-М», выведенный на орбиту в конце мая, был введён в эксплуатацию. Аппарат под номером 758 сменил своего предшественника номер 723, проработавшего в космосе в полтора раза больше своего гарантийного ресурса.