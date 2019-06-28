https://static.news.ru/photo/763dde7c-99b2-11e9-8ddf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Перебои в работе сервисов «Яндекса» наблюдаются 28 июня. Сообщения о неполадках стали поступать около 16:00 мск.

84% пользователей не могут открыть сайт «Яндекса», 12% испытывают проблемы с работой почты, 2% жалуются на проблемы с сервисом «Яндекс. Деньги», сообщается на странице Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

27 июня стало известно, что российский поисковик подвергся мощной атаке со стороны сразу нескольких хакерских групп. Инцидент с попыткой взлома произошёл ещё осенью 2018 года. Злоумышленники внедрили редкий тип вредоносной программы под названием Regin, чтобы шпионить за учётными записями пользователей. Эту попытку атаки специалисты компании нейтрализовали в самом начале и до причинения какого-либо ущерба.

Ранее News.ru писал что «Яндекс» ответил на требование ФСБ передать ключи шифрования. В компании считают, что предоставить спецслужбам необходимую информацию в рамках «пакета Яровой» без нарушения прав пользователей на приватность вполне реально.