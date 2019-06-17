Технологии виртуальной реальности раскроют детали портрета Моны Лизы, которые всегда оставались невидимыми для невооружённого глаза. VR-выставка шедевра Леонардо да Винчи позволит шагнуть за защитное стекло портрета и изучить все нюансы полотна. Уникальный цифровой эксперимент будет доступен в октябре 2019-го, когда Лувр откроет двери для поклонников Леонардо да Винчи — его работы будут показаны как часть юбилейных торжеств, посвящённых жизни великого художника эпохи Возрождения.

Что следует знать о Моне Лизе

Портрет был написан Леонардо да Винчи примерно в 1503–1517 годах. На картине изображена итальянка Лиза Герардини, жена торговца тканями и шёлком Франческо дель Джокондо. Картина была приобретена королём Франции Франциском I в 1518 году и остаётся во владении Французской Республики. Портрет выставлен в Лувре с 1797 года.

Картина приобрела известность в 1911 году после того, как была украдена из Лувра сотрудником музея и позже восстановлена. Шедевр ежегодно смотрят около 6 миллионов человек.

Мона Лиза сквозь призму VR

Выставка виртуальной реальности «Мона Лиза: за стеклом» будет запущена в Лувре 24 октября 2019 года. Платформа VR позволит ценителям искусства увидеть Мону Лизу совершенно по-новому, словно бы шагнув за стекло, защищающее знаменитый портрет, чтобы просмотреть работу кисти да Винчи с беспрецедентной близостью и потрясающим разрешением.

Публика сможет открыть для себя захватывающий опыт познания необыкновенного шедевра, — сказал Доминик де Фон-Рео, директор Лувра по медиации и культурному программированию. — Этот формат позволит посетителям познакомиться и узнать больше о самой Моне Лизе, помимо мифов и легенд, которые сопровождали её более 500 лет.

Emissive and HTC Vive Arts

Первый опыт

Цифровая выставка, которая разрабатывается в настоящее время, станет первым шагом Лувра в виртуальную реальность. Проект является результатом сотрудничества между кураторами Лувра и HTC VIVE Arts. Выставка будет выпущена на гарнитуре HTC VIVE VR через подписку на VIVEPORT digital, а также на других платформах VR. Новые научные исследования методики, которую да Винчи использовал, чтобы создать свой шедевр, вкупе с дополнительной информацией о личности самой Лизы дель Джокондо, — вот то, что составит основу виртуальной экспозиции. В Лувре считают применение виртуальной реальности к творчеству именно Леонардо да Винчи данью уважения художнику, который был новатором на протяжении всей своей карьеры. Компания HTC VIVE Arts, в свою очередь, гордится причастностью к инновациям в стенах лучшего французского музея.

Для нас большая честь работать в тесном сотрудничестве с Лувром, чтобы представить свой первый опыт VR на гарнитуре HTC VIVE в рамках этой монументальной выставки, — приводит Daily Mail слова Виктории Чанг, директора HTC по Vive Arts. — Благодаря этому новому опыту глобальная аудитория сможет получить доступ к Моне Лизе в виртуальном пространстве, увидев работу в деталях из любой точки мира.

Юбилейная ретроспектива Леонардо да Винчи будет экспонироваться в Лувре с 24 октября 2019 года по 24 февраля 2020 года. Напомним, что художник умер во Франции 2 мая 1519 года.

Ранее News.ru писал о забастовке сотрудников Лувра.