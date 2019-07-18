https://static.news.ru/photo/06145c68-a932-11e9-827b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Уязвимость в Bluetooth позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение пользователей и узнать их идентификатор. Её жертвами могут стать пользователи Windows 10, iOS и macOS.

Многие устройства с поддержкой Bluetooth используют MAC-адреса — это необходимо для предотвращения долгосрочного отслеживания. Однако команда из Бостонсокого университета обнаружила, как можно обойти рандомизацию этого процесса.

Исследователи создали алгоритм, который помогает определять постоянные идентификаторы устройств благодаря данным со случайных адресов. Разработка не требует расшифровки сообщений или взлома Bluetooth. Android из-за своих особенностей стала единственной операционной системой, которая может предоставить защиту пользователям от алгоритма.

Как отметили исследователи, внедрение Bluetooth в течение трёх лет должно увеличиться с 4,2 до 5,2 млрд устройств и поэтому создание методов, защищающих от отслеживания, особенно на незашифрованных каналах связи, имеет для специалистов первостепенное значение.

Ранее News.ru сообщил, что разработчики FaceApp прокомментировали обвинения некоторых пользователей в нарушении конфиденциальности. Как отметили авторы, большая часть обработки фотографий действительно происходит в «облаке», но приложение загружает только те фотографии, которые пользователи специально выбрали для редактирования.