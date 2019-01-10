Умный перцовый баллончик сможет позвать на помощь

https://news.ru/storage/news/8cdaf3901202825ea2027dfec27ded57/ffae4dcb-4d07-461e-8c83-145e9ef98855_850.jpg Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Шведский стартап Plegium представил в рамках CES 2019 умный перцовый баллончик. Гаджет сможет не только поразить нападающего спреем, но и сразу же после применения отправить оповещение знакомому или родственнику.

Для этого владельцу баллончика нужно скачать на смартфон приложение-компаньон и синхронизировать с ним умный девайс посредством Bluetooth. После этого пользователь сможет ввести данные человека, которого должно оповестить устройство. Указанный контакт получит текстовое сообщение с указанием местоположения потерпевшего на «Google Картах».

Помимо автоматического оповещения гаджет оснащён сиреной громкостью в 130 децибел для привлечения внимания окружающих, а также моргающими светодиодами, которые могут дезориентировать врага.

Умный перцовый баллончик, рассчитанный на 10 распылений дальностью до трёх метров, уже доступен для покупки по цене около €70.

Ранее News.ru рассказал о самых интересных устройствах, представленных в рамках CES 2019.