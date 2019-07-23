https://static.news.ru/photo/0eaf8b6a-ad45-11e9-9980-fa163e074e61_1024.jpg Фото: David Pintens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные создали уникальные чернила для татуировок, которые помогут выявить хронические заболевания или предупредить об изменении в работе человеческого организма.

Исследование провели медицинские инженеры из Мюнхенского технического университета. Согласно утверждениям специалистов, краска, нанесённая на кожу, сможет менять цвет во время обострения заболеваний, а также поможет пациентам, проходящим реабилитацию после операций.

Татуировка поменяет цвет при изменении в организме уровней глюкозы, альбумина и pH. В основе чернил будущего лежат так называемые кислотно-основные индикаторы.

Например, при повышении уровня белка жёлтый цвет превратится в бирюзовый, при повышении сахара в крови тату изменится с салатового до тёмно-зелёного, а при повышении щёлочи жёлтая краска станет синей.

Пока что новые медицинские татуировки испытали только на коже свиньи. Учёные хотят провести ряд экспериментов и на других животных, после чего приступить к испытаниям на добровольцах, информирует « Ридус ».

Современные чернила для татуировок состоят из сажи костей животных, древесной смолы и разнообразных химических соединений, концентрация которых и определяет цвет краски.

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что большинство россиян никогда татуировки не делали и делать не собираются. Среди имеющих постоянные татуировки (11%) почти треть (30%) сообщили, что сделали их по молодости и глупости, примерно столько же (29%) — на службе в армии, 19% — от нечего делать, и только 6% респондентов — из-за того, что, по их мнению, это красиво. При этом 27% имеющих татуировки хотели бы избавиться от них в будущем, писал News.ru.