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Британские учёные создали браслет для людей, страдающих от депрессии, повышенной тревожности и биполярных расстройств.

Электронное устройство, реагируя на эмоции своего владельца, меняет цвет и помогает лучше контролировать чувства. Работает браслет автономно и не нуждается в подключении к компьютеру или мобильным гаджетам, говорится в статье специалистов из Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера (Великобритания), опубликованной на портале EurekAlert.

Специальный датчик передаёт системе изменения уровня эмоционального возбуждения, меняет цвет, нагревается, сжимается и вибрирует, — отмечается в материале.

Британские специалисты подчеркнули, что устройство абсолютно безопасно для сердечно-сосудистой системы человека. Браслет создавали из термохромных материалов, а также элементов, создающих вибрации и затягивания.

Проведённые исследования показали, что браслет подаёт знак своему владельцу об изменении эмоционального фона в среднем 8–10 раз в сутки. В основном давление и настроение людей менялось во время беседы, рабочего процесса, просмотра фильмов, игры в баскетбол и проведения досуга.

Авторы изобретения утверждают, что браслет поможет контролировать свои эмоции, меньше переживать и прислушиваться к своему эмоциональному состоянию.

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