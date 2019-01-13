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Учёные снова свяжутся со «Спектром-Р»

NASA/Globallookpress.com

технологии [ версия для печати ]

Очередной сеанс связи учёных со спутником «Спектр-Р» состоится сегодня. Это станет ещё одной попыткой наладить управление им.

По словам руководителя научной программы проекта «Радиоастрон» Юрия Ковалёва, спутник перестал выполнять команды с земли, но данные с него продолжают поступать.

«Мы оптимистичны, причем мы оптимистичны не глупо, а просто-напросто основываем наши ожидания на опыте потрясающего взаимодействия с коллегами НПО имени Лавочкина», — заявил он.

Ковалёв отметил, что все стоявшие перед спутником задачи выполнены. Телескоп необходим учёным для разрешения некоторых вопросов, возникших в ходе исследований.

Ранее News.ru писал о том, что работы над ликвидацией проблем с космическим радиотелескопом «Спектр-Р» уже ведутся. Об этом в своём Twitter сообщила госкорпорация «Роскосмос».


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