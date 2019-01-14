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Учёные попробуют новый способ связи со «Спектром-Р»

Herbert Kehrer/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Специалисты АО «РКС» попробуют новый способ восстановить контроль над радиотелескопом «Спектр-Р», заявил советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко.

«В среду будет работа по новой программе со станции "Медвежьи Озера" — там специалисты АО РКС будут варьировать более тонкими настройками сигнала, что доступно при непосредственном нахождении специалистов на станции», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее 14 января учёным не удалось вернуть контроль над радиотелескопом.

Как писал News.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил ускорить анализ данных с космического радиотелескопа «Спектр-Р» перед апрельским запуском «Спектра-РГ». С такой просьбой руководитель корпорации обратился в РАН.


#ученые
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