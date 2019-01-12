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Учёные нашли способ наладить связь со «Спектром-Р»

Herbert Kehrer/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Сотрудники НПО им. Лавочкина смогут восстановить связь со спутником «Спектр-Р».

Специалисты продолжат попытки до тех пор, пока от спутника не поступит сигнал, свидетельствующий о том, что он продолжает функционировать, сообщил руководитель проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалёв.

Он отметил, что прогнозы оптимистичные в связи с тем, что «коллеги из НПО раньше решали все технические проблемы "Спектра-Р"».

Следующий сеанс связи запланирован на воскресенье, 13 января, в 14 часов по московскому времени.

Ранее советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко заявил, что радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок своей работы в 2,5 раза. Космический аппарат решал целевые задачи, превысив срок своего активного существования. Проект «Радиоастрон» состоит из космической (аппарат «Спектр-Р») и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. Космическая обсерватория «Спектр-Р» была запущена в космос в 2011 году, писал News.ru.


#ученые #спутник
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