Учёные нашли способ наладить связь со «Спектром-Р»

Сотрудники НПО им. Лавочкина смогут восстановить связь со спутником «Спектр-Р».
Специалисты продолжат попытки до тех пор, пока от спутника не поступит сигнал, свидетельствующий о том, что он продолжает функционировать, сообщил руководитель проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалёв.
Он отметил, что прогнозы оптимистичные в связи с тем, что «коллеги из НПО раньше решали все технические проблемы "Спектра-Р"».
Следующий сеанс связи запланирован на воскресенье, 13 января, в 14 часов по московскому времени.
Ранее советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко заявил, что радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок своей работы в 2,5 раза. Космический аппарат решал целевые задачи, превысив срок своего активного существования. Проект «Радиоастрон» состоит из космической (аппарат «Спектр-Р») и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. Космическая обсерватория «Спектр-Р» была запущена в космос в 2011 году, писал News.ru.