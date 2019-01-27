USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,572.59 $
МОСКВА-8°C11:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

У Android появится аналог Face ID

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Ежегодная конференция Google I/O пройдёт с 7 по 9 мая в городе Маунтин-Вью в Калифорнии. На мероприятии будет презентована операционная система Android Q.

По имеющейся информации, в обновлённой версии операционной системы появится встроенная поддержка системы распознавания лиц по 3D-модели. Также, по слухам, разработчики добавят встроенную тёмную тему и десктопный режим.

Как ранее писал News.ru, бенчмарк AnTuTu поделился результатами тестирования Lenovo Z5 Pro GT. По его итогам устройство набрало 371 273 балла и стало самым производительным смартфоном на базе Android.


самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
технологии 09:44, 23 января 2019
Эксперты назвали самый производительный Android-смартфон
технологии 15:24, 8 ноября 2018
Приложения для Android смогут обновляться во время работы
технологии 16:01, 15 октября 2018
На Android обнаружили новый вирус
Лента новостей
происшествия 11:33
Задержана арендатор ставшего местом взрыва кафе
экономика 11:15
Путин распорядился выделить Минкультуры 150 млн рублей
в мире 11:03
Принц Филипп извинился перед пострадавшей за ДТП
культура 11:03
Новые «Охотники за привидениями» выйдут в 2020 году
технологии 10:56
iPhone 8 Plus превзошёл новый iPhone XS по качеству фото
Другие новости
технологии 10:56
iPhone 8 Plus превзошёл новый iPhone XS по качеству фото
технологии 18:09
Facebook объединит чаты WhatsApp, Instagram и Messenger
технологии 16:30
Samsung представила Galaxy A9 Pro с дырявым дисплеем
технологии 15:42
Разработчики уже создают игры для новых консолей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top