У Android появится аналог Face ID

https://news.ru/storage/news/d137c3080ed6050ffa163a1895428a9a/2b86416f-d6d9-4a98-b7af-f8572257a283_850.jpg Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ежегодная конференция Google I/O пройдёт с 7 по 9 мая в городе Маунтин-Вью в Калифорнии. На мероприятии будет презентована операционная система Android Q.

По имеющейся информации, в обновлённой версии операционной системы появится встроенная поддержка системы распознавания лиц по 3D-модели. Также, по слухам, разработчики добавят встроенную тёмную тему и десктопный режим.

Как ранее писал News.ru, бенчмарк AnTuTu поделился результатами тестирования Lenovo Z5 Pro GT. По его итогам устройство набрало 371 273 балла и стало самым производительным смартфоном на базе Android.