https://static.news.ru/photo/8e00c1f8-a7ba-11e9-9b80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Thea Jaeger/imagebroker.com/Global Look Press

Twitter объявил о выходе нового дизайна для desktop-версии социальной сети. Обновление добавляет больше возможностей для настройки и полностью перестроенную навигацию.

Самым заметным изменением стал перенос верхней панели. Теперь она расположена слева и включает в себя закладки, поиск, переключение между профилями и вкладку «Исследования», упрощающую поиск местных новостей, роликов и популярных трендов. Последнюю разработчики интегрировали из мобильной версии.

Direct-сообщения также были обновлены: они показывают беседы и отправленные сообщения в том же окне. Пользователи Twitter смогут выбрать и различные темы и цветовые схемы, в том числе более двух вариантов тёмного режима.

В отличие от предыдущих редизайнов, новинка будет обязательна для всех, и юзеры не смогут вернуться к прежнему формату.

Новый дизайн станет доступен по всему миру в течение нескольких дней.

Ранее News.ru рассказал, как независимый исследователь в области кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) обнаружил уязвимость в системе восстановления пароля в Instagram. За проделанную работу эксперт получил от Facebook, владеющей социальной сетью, награду в размере $30 тыс.