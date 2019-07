Трамп отметил, что не считает деньгами те валюты, которые могут могут создать все желающие. Кроме того, криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками.

Трамп подчеркнул, что если такие компании, как Facebook, хотят «стать банками», им необходимо получить банковскую лицензию.

Он отметил, что в США действует только одна настоящая валюта, доминирующая во всём мире — это американский доллар.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity....