https://static.news.ru/photo/512199ec-a4ae-11e9-ad89-fa163e074e61_1024.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп недоволен появлением криптовалют. Особенно ему не нравится криптовалюта Libra от компании Facebook.

Трамп отметил, что не считает деньгами те валюты, которые могут могут создать все желающие. Кроме того, криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками.

Я не поклонник биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья стоимость очень изменчива и основана на воздухе, — написал Трамп в своём Twitter.

Трамп подчеркнул, что если такие компании, как Facebook, хотят «стать банками», им необходимо получить банковскую лицензию.

Он отметил, что в США действует только одна настоящая валюта, доминирующая во всём мире — это американский доллар.

I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июля 2019 г.

Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году. Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям. Кошелёк для криптовалюты будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к 2020 году, писал News.ru.