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Toyota признана самой надёжной машиной в мире

Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надёжных машин в мире. Специалисты, составлявшие список, проанализировали частоту поломок двигателей у 5,6 млн авто, выпущенных после 1996 года.

Эксперты американской компании CarMD отследили число обращений для проверки работы двигателей транспортных средств каждой марки за 22 года. Реже всего «check engine» на приборной панели загорался в автомобилях Toyota. На второе место вышли машины Acura, на третье — Hyundai. Надёжные моторы признаны также у автомобилей Honda и Mitsubishi.

Ранее News.ru писал, что руководство компании Mazda решило отозвать 2810 автомобилей в России, проданных c февраля 2006 года по сентябрь 2012 года. Причиной этого шага стали возможные проблемы с подушками безопасности у моделей RX-8 и CX-9. По словам представителя Росстандарта, на всех машинах, попавших под отзывную акцию, будет заменен газогенератор фронтальной подушки безопасности пассажира. Владельцам машин за это платить не придётся.


#автомобили #РЕЙТИНГ
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