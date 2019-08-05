YouTube-канал Ctrl Shift Face представил новый ролик, изменённый с помощью технологии по замене лиц Deepfake. На этот раз авторы взялись за фильм «Американский психопат», заменив исполнителя главной роли Кристиана Бейла на Тома Круза.
Чтобы добиться большей аутентичности, актёра озвучил его двойник Эван Ферранте. Кроме того, вместо композиции Фила Коллинза Sussudio из оригинала Ctrl Shift Face добавил песню Rammstein Du Hast.
Ранее авторы посвятили серию роликов культовой ленте «Сияние» c Джимом Керри в Джека Торренса.
В середине июля на YouTube появилось видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя. Однако оказалось, что ролик был смонтирован с помощью технологии Deepfake. Она позволяет вклеивать лицо любого человека в видео так, чтобы следов подделки практически не было видно.