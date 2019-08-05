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Общее число DDoS-атак во втором квартале 2019 года выросло на 18% и 25% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2017 гг.

Значительный рост показали технически сложные атаки — их доля выросла почти на треть (32%) по cравнению с прошлым годом и составила почти половину (46%) от общего числа этих киберугроз. Второй...