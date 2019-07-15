https://static.news.ru/photo/9b5d6734-a70b-11e9-af0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pinterest.fr

Социальная сеть TikTok готова выполнять требования российского законодательства, заявили её представители на встрече с руководителями управлений Роскомнадзора. В компании подтвердили, что намерены перенести данные пользователей из РФ на территорию страны.

Сотрудники организации оставили контактную информацию, позволяющую круглосуточно поддерживать связь с ними, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, они выразили намерение открыть в России полноценное представительство.

В конце мая News.ru рассказал, что компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который станет конкурентом Spotify и Apple Music.

Авторы планируют представить новое приложение осенью 2019 года в основном в более бедных регионах, где платные музыкальные сервисы ещё не собирают большую аудиторию. ByteDance уже получила права на два крупнейших индийских лейбла — T-Series и Times Music.