Социальная сеть TikTok готова выполнять требования российского законодательства, заявили её представители на встрече с руководителями управлений Роскомнадзора. В компании подтвердили, что намерены перенести данные пользователей из РФ на территорию страны.
Сотрудники организации оставили контактную информацию, позволяющую круглосуточно поддерживать связь с ними, сообщается на
В конце мая News.ru рассказал, что компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который станет конкурентом Spotify и Apple Music.
Авторы планируют представить новое приложение осенью 2019 года в основном в более бедных регионах, где платные музыкальные сервисы ещё не собирают большую аудиторию. ByteDance уже получила права на два крупнейших индийских лейбла — T-Series и Times Music.