The Long Dark получила обновлённые эпизоды

Hinterland Studio объявила о выходе крупного обновления для симулятора выживания The Long Dark. Игроки получили обещанные Redux-версии первых двух глав сюжетной кампании.
Разработчики добавили новую систему диалогов, которые теперь будут от первого лица, а также полностью озвучены и анимированы благодаря совершенно новой системе. Структура миссий также изменилась: появились новые сюжетные ветки, персонажи и оружие, а дополнительные задания стали опциональными.
Декабрьское обновление также включает в себя контент для режима выживания. Игроки смогут скрафтить новый элемент одежды, пройти новое испытание и получить новый бонус. Кроме того, авторы значительно улучшили интерфейс и исправили десятки ошибок.
Третья сюжетная глава The Long Dark должна была выйти вместе с обновлением, но в начале декабря студия отложила её на неопределённый срок.