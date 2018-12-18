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The Long Dark получила обновлённые эпизоды

Hinterland Studio Inc.

технологии [ версия для печати ]

Hinterland Studio объявила о выходе крупного обновления для симулятора выживания The Long Dark. Игроки получили обещанные Redux-версии первых двух глав сюжетной кампании.

Разработчики добавили новую систему диалогов, которые теперь будут от первого лица, а также полностью озвучены и анимированы благодаря совершенно новой системе. Структура миссий также изменилась: появились новые сюжетные ветки, персонажи и оружие, а дополнительные задания стали опциональными.

Декабрьское обновление также включает в себя контент для режима выживания. Игроки смогут скрафтить новый элемент одежды, пройти новое испытание и получить новый бонус. Кроме того, авторы значительно улучшили интерфейс и исправили десятки ошибок.

Третья сюжетная глава The Long Dark должна была выйти вместе с обновлением, но в начале декабря студия отложила её на неопределённый срок.


#игры #TheLongDark
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