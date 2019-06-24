https://static.news.ru/photo/336431ee-9649-11e9-8360-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Команда Telegram выпустила новое обновление для мессенджера. Одной из новых возможностей стала передача прав на группу или канал другому администратору.

По словам разработчиков, нововведение будет полезно при смене работы или при нежелании человека заниматься дальнейшим развитием. Пользователи также получили возможность добавить другого юзера в свой список контактов, даже если они не видят его номер телефона.

Кроме того, авторы разрешили скрыть архив в главное меню и добавили поддержку MacBook Pro TouchBar для форматирования выделенного текста, добавления эмодзи и отправки стикеров.

Ранее News.ru рассказал, что создатель Telegram Павел Дуров связал недавнюю кибератаку на мессенджер с происходящими в Гонконге протестами.