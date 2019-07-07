Функция отправки анимированных «наклеек» появилась в сервисе обмена сообщениями Telegram
Вес одного стикера составляет не более 20-30 Кб, при этом они потребляют меньше заряда аккумулятора устройства, чем GIF, сообщает блог
Уточняется, что технология базируется на открытой платформе и пользователи смогут сами создавать свои стикерпаки в дополнение к нескольким стандартным наборам, предоставленным разработчиком.
Как писал News.ru ранее, пользователи мессенджера направили 24 жалобы в ЕСПЧ. Они недовольны требованием ФСБ получить доступ к ключам дешифровки сообщений.