https://static.news.ru/photo/ea9bf7a8-a06b-11e9-b901-fa163e074e61_1024.jpg Фото: telegram.org/Global Look Press

Функция отправки анимированных «наклеек» появилась в сервисе обмена сообщениями Telegram

Вес одного стикера составляет не более 20-30 Кб, при этом они потребляют меньше заряда аккумулятора устройства, чем GIF, сообщает блог Telegram .

Уточняется, что технология базируется на открытой платформе и пользователи смогут сами создавать свои стикерпаки в дополнение к нескольким стандартным наборам, предоставленным разработчиком.

Как писал News.ru ранее, пользователи мессенджера направили 24 жалобы в ЕСПЧ. Они недовольны требованием ФСБ получить доступ к ключам дешифровки сообщений.