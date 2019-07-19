https://static.news.ru/photo/f0296dda-ac38-11e9-9584-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Банки могут утратить контроль над важными ресурсами. Угрозой их безопасности названо внедрение технологий блокчейн.

Уязвимость к хакерским атакам выявлена в половине пилотных проектов банков и в более 70% заключаемых смарт-контрактов. Такие данные содержатся в отчёте специализирующейся на киберзащите компании Positive Technologies, сообщает газета « Известия ».

Уязвимость технологии подтверждают примеры хищения средств из криптобирж. Специалисты называют причиной возможных проблем новизну технологии для программистов. В частности, это приводит к большому числу ошибок при написании кода.

Российские банки не отмечают серьёзные риски в использовании блокчейна, поскольку пока основная часть их проектов пилотируются в закрытом режиме.

Ранее News.ru сообщал, что немецкая система электронных платёжных сервисов Wirecard AG станет партнёром Павла Дурова и Telegram, чтобы совместно запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Networking). Сотрудники Wirecard AG рассчитывают на опыт партнёров в создании «масштабируемых децентрализованных решений». Они будут разрабатывать общую платформу для цифровых платежей и банкинга. Компании договорились о поэтапном выпуске продуктов на рынок.