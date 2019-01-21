Технологии заменяют россиянам походы к врачам

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Современная медицинская помощь становится всё более доступной

Не у каждого россиянина, будь то житель мегаполиса или отдалённого региона, есть возможность оперативно попасть к врачу. Причины на это могут быть разными — от банальной нехватки времени,до расстояния, которое приходится преодолеть прежде, чем попасть к специалисту. Некоторые процедуры, как может показаться на первый взгляд, невозможно провести без личного визита в кабинет медика. Однако благодаря разработкам российских учёных их можно осуществить, не выходя из дома.

Зрение и трезвость

Саратовские учёные создали автономное устройство для медицинской диагностики при помощи которого можно самостоятельно проверить зрение, а также провести тест на алкоголь и наркотики. Устройство представляет собой компактный прибор с автономным электропитанием, позволяющий получить цифровую информацию о переднем сегменте глаза. Специальное образование для того, чтобы пользоваться прибором, не требуется. Для проведения самодиагностики пользователю необходимо посмотреть в окуляры, как в бинокль. После этого оборудование начинает воздействовать на глаза с помощью светового излучения с определенными длинами волн, которым соответствуют три цвета: красный, синий и зеленый. В ходе исследования устройство фиксирует реакцию зрачка на воздействие. При наличии патологии она будет зависеть от цвета, который демонстрируется. Разработчики утверждают, что такой метод является существенно более объективным в сравнении со стандартным способом диагностики, при котором пациенту показывают цветовые таблицы. Это связано с тем, что при его использовании можно исключить влияние освещённости помещений, а также человеческий фактор.

unknown/Danita Delimont/Global Look Press

Целесообразность внедрения данной диагностики подтвердили на кафедре офтальмологии в Московском медико-стоматологическом университете (МГМСУ).

«Аппаратное исследование цветовосприятия по реакции глаз действительно возможно при точной калибровке яркости излучения, что может успешно заменить проверку с помощью бумажных носителей», — цитируют «Известия» доктора медицинских наук, профессора кафедры офтальмологии МГМСУ Сергея Анисимова.

Благодаря прибору по реакции зрачка также можно диагностировать такое распространенное заболевание, как глаукома. При оценке всего изображения глаза устройство помогает обнаружить негативные последствия ношения контактных линз — в том числе, наличие инфекции.

Анализ процессов, которые проходят с органами зрения, может указывать не только на офтальмологические проблемы. Новое оборудование также умеет определять, находится ли человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это позволит использовать его для контроля состояния водителей сотрудниками ГИБДД. На сегодняшний день они могут проверить автолюбителя на запрещённые вещества, отправив его на проведение анализа мочи. Однако эта процедура занимает достаточно длительное время. Более того, данная мера принимается, как правило, уже после ДТП, и не помогает избежать жертв. Если же у сотрудников ГИБДД появится компактный прибор, позволяющий оперативно определять наличие наркотиков в организме, его показания могут стать поводом для того, чтобы не допустить водителя для дальнейшего управления автомобилем. После этого у него можно будет взять стандартные анализы для уточнения его состояния, отмечает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Кадр из фильма «Укуренные»/Paramount Pictures

Одним из главных преимуществ изобретения является то, что анализ проводится в автоматическом режиме. Затем полученная информация передаётся по USB-кабелю в компьютер, где происходит её обработка с помощью специальной программы. В дальнейшем данные могут быть моментально переданы врачу по интернету.

«В настоящее время специалисты оценивают состояние глаза, полагаясь на собственное зрение и опыт, а результаты своих наблюдений описывают с помощью приблизительных оценок, точность которых зависит от остроты зрения самих офтальмологов», — пояснил генеральный директор компании «Зеница» доктор медицинских наук, профессор Валерий Бакуткин.

Использование цифровых изображений должно позволить избежать этих недостатков, так как они предоставляют объективную картину, которая даёт возможность наблюдать за состоянием пациента в динамике. Помимо прочего, благодаря их наличию специалисты смогут обсуждать результаты исследований в ходе консилиумов, которые нужны для постановки диагнозов и определения тактики лечения в сложных случаях.

На сегодняшний день устройство уже прошло испытания и получило сертификаты соответствия, позволяющие реализовывать его на российском рынке. В дальнейшем разработчики планируют создать нейросети, которые способны обрабатывать получаемую медицинскую информацию. По мере её накопления системы искусственного интеллекта будут учиться делать предварительные заключения о состоянии пациентов, а также вырабатывать универсальные диагностические критерии.

Пульс

Для тех, у кого дома нет устройства для измерения пульса, аспиранты Донского государственного технического университета изобрели программу, которая позволяет узнать частоту сердцебиения при помощи обычной веб-камеры. Она должна быть подключена к компьютеру или телефону. Человеку во время процедуры нужно находиться на расстоянии не более полутора метров от камеры, таким образом, чтобы иметь возможность находиться в неподвижном состоянии в течение 30 секунд. Частота дыхания определяется благодаря еле заметным колебаниям головы, которые камера улавливает и передаёт на вычисляющее устройство. Пульс же устанавливается более сложным методом.

Oleksiy Maksymenko/imagebroker.com/Global Look Press

«Важно понимать, что в камере нет никакого лазера, в момент считывания параметров ведётся обычная съёмка. Наш метод основан на фотоплетизмографии», — приводятся слова одного из разработчиков, Максима Белойванова, на сайте вуза.

Он пояснил, что в моменты сокращения сердечной мышцы сосуды лица наполняются кровью. Благодаря этому изменяется спектр отражённого от лица света, который измеряется с помощью камеры.

Технологию также можно применять в случаях, когда возникают трудности при определении физиологических параметров пациента — например, при сильных ожогах. В качестве дальнейшей стадии совершенствования разработки аспиранты собираются повысить скорость определения пульса и дыхания до нескольких секунд, а также сделать возможным использование данного метода на мобильных устройствах.

Телемедицина

Одним из наиболее ярких примеров того, как технологии помогают россиянам сократить число визитов к врачу, является телемедицина. Более того, данный сегмент здравоохранения повышает доступность медпомощи и открывает больше возможностей для пациентов, проживающих в регионах, где нет врачей определённых, узких, специальностей. Новшество также даёт возможность проводить консилиумы в сложных ситуациях.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В России закон о телемедицине вступил в силу в 2018 году. Технология помогает не только жителям отдаленных территорий, но и горожанам, у которых нет свободного времени на посещение специалиста. Благодаря ей после очного приема лечащий врач имеет возможность установить дистанционное наблюдение за здоровьем пациента, который может направлять специалисту информацию о своём здоровье и получать рекомендации, не посещая поликлинику.