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Что изобретали россияне в 2018 году

АГН «Москва» эксклюзивы

технологии [ версия для печати ]
У отечественных Кулибиных ядерный реактор выходит лучше, чем компьютер

За 10 месяцев текущего года россияне подали 19 тысяч 573 заявки на патентование своих изобретений. Это почти на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года (17 тысяч 527 заявок). Такие данные News.ru предоставили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). При этом глава ведомства Григорий Ивлиев ранее в эксклюзивном интервью информационному порталу сообщил, что несмотря на небольшой рост заявок, отечественные изобретатели патентуют свои разработки недостаточно активно.

«Мы видим, что научно-технический потенциал в России очень большой, но его использование происходит недостаточно эффективно. Это неправильно, и мы надеемся, что наши изобретатели и предприниматели будут более эффективно использовать инструмент интеллектуальной собственности. Для этого нужно выходить на уровень патентной заявки. Патентная система требует, чтобы в заявке было приписано, как промышленно применить это изобретение. Когда патентная заявка всё это описывает, производствам достаточно взять и начать использовать изобретение. А пока процесс не описан, реализовывать их гораздо сложнее», — сообщил Ивлиев.

По его словам, стимулировать российских Кулибиных к новым открытиям нужно с помощью дополнительных выплат. В связи с чем в марте 2019 года ведомство планирует представить на обсуждение изменения в закон «О служебных изобретениях». В документе планируется закрепить механизмы материального поощрения изобретателя при реализации его разработки.

Что изобретают россияне

Судя по патентной активности в 2018 году, отечественных изобретателей больше всего интересовали: сфера IT, радиотехника, ядерная энергетика, строительство газо- и нефтепроводов и технологии в области полупроводниковых приборов, сообщили News.ru в Роспатенте.

«С учётом сложившейся ситуации повысилась потребность в технологиях, касающихся военно-промышленного комплекса. Большой интерес вызван к сфере крупногабаритного транспорта, железнодорожного, водного и области космических технологий», — также сообщили в ведомстве.

Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности отмечают, что наибольшей популярностью среди перечисленных областей техники при патентовании пользуются несколько направлений.

«В IT это защита информации. В области радиотехники — радиолокация и пеленгация. В области ядерной энергетики традиционно сильны позиции в разработке ядерных реакторов и ядерных энергетических установок. В области строительства газо- и нефтепроводов наибольшая востребованность технологий, относящихся к строительству, ремонту и диагностике газопроводов и нефтепроводов», — утверждают в Роспатенте.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Также в 2018 году был отмечен рост подачи заявок на разработки полупроводниковых приборов, рассказали в ведомстве. Кроме того, в области транспортных технологий стали чаще патентовать наземные транспортные средства для использования в военных целях.

Провальные сферы

Несмотря на непростые в последние годы отношения России с некоторыми государствами, зарубежные изобретатели продолжают активно патентовать свои разработки в нашей стране. За 10 месяцев текущего года в Роспатент поступило более 10 тысяч заявок от иностранцев.

В ведомстве подчёркивают, что есть направления, в которых российские изобретатели явно им уступают. Так, отечественные технологии проигрывают в сфере телекоммуникаций, в том числе в области сотовой связи, компьютерных комплектующих и машиностроения.

«В основном российские разработки касаются использования технологий в области hi-tech, которые уже были разработаны за рубежом», — заявляют специалисты.

Традиционно прочные позиции занимают иностранные фирмы, которые разрабатывают технологии, относящиеся к принтерной и копировальной технике. Также иностранцы лидируют в области автомобильного, в том числе электромобильного и гибридного транспорта.


#наука #технологии #эксклюзив #нефтедобыча #изобретения
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