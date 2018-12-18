USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,247 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Nintendo Switch обогнала конкурентов в США

Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Nintendo Switch стала самой быстропродаваемой консолью текущего поколения в США. С момента её выхода в марте 2017 года по ноябрь 2018 года было продано более 8,7 млн устройств.

Nintendo также заняла первое место по продажам среди всех издательств. Согласно данным The NPD Group, занимающейся изучением рыночной конъюнктуры, декабрь только улучшит результат, так как в этот месяц состоялся релиз Super Smash Bros. Ultimate.

Эксклюзив стал самой продаваемой игрой не только на Nintendo Switch, но и в серии Super Smash Bros: за 11 дней количество проданных копий превысило 3 млн.

Ранее Hinterland Studio объявила о выходе крупного обновления для симулятора выживания The Long Dark. Игроки получили обещанные Redux-версии первых двух глав сюжетной кампании.


#Nintendo #nintendoswitch
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

Лента новостей
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
в мире 15:59
Бойцовский мир скорбит по легендарному наставнику
в мире 15:59
Корабль НАТО зашёл в порт Одессы
в мире 15:54
Израиль призвал РФ осудить «Хезболла»
общество 15:50
Стакан с водой отправился в полёт на телешоу Соловьёва
общество 15:50
Петербургские депутаты хотят оградить детей от энергетиков
в мире 15:48
Винник назвал себя политзаключённым
спорт 15:46
Дадонов забросил курьёзную шайбу сквозь щитки вратаря
в мире 15:45
Порошенко обсудил с Волкером давление на Россию
Другие новости
технологии 15:11
Путин поручил придать космоснимкам статус доказательств
технологии 15:09
Искусственный интеллект удаляет фон с фотографий за 5 секунд
технологии 13:27
iPhone XS украсили цитатами Суворова и Невского
технологии 10:04
Valve назвала номинантов премии Steam Awards 2018
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top