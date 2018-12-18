Nintendo Switch обогнала конкурентов в США

https://news.ru/storage/news/f10b41ed29477105132df0efb6eb3c3c/58a12f77-6884-4eb4-a12d-5adb8d87c281_850.jpg Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Nintendo Switch стала самой быстропродаваемой консолью текущего поколения в США. С момента её выхода в марте 2017 года по ноябрь 2018 года было продано более 8,7 млн устройств.

Nintendo также заняла первое место по продажам среди всех издательств. Согласно данным The NPD Group, занимающейся изучением рыночной конъюнктуры, декабрь только улучшит результат, так как в этот месяц состоялся релиз Super Smash Bros. Ultimate.

Эксклюзив стал самой продаваемой игрой не только на Nintendo Switch, но и в серии Super Smash Bros: за 11 дней количество проданных копий превысило 3 млн.

Ранее Hinterland Studio объявила о выходе крупного обновления для симулятора выживания The Long Dark. Игроки получили обещанные Redux-версии первых двух глав сюжетной кампании.