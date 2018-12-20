Старые iPhone исчезнут из немецких магазинов по решению суда

https://news.ru/storage/news/ed7b5b15623454d44da0b1ce0b08f600/1f63e945-463c-42ed-bf94-7aac33344214_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Окружной суд в городе Мюнхене постановил, что корпорация Apple нарушила интеллектуальные права Qualcomm. Технологический гигант вынужден временно прекратить продажи iPhone 7 и 8 в ФРГ.

Представители Купертино планируют обжаловать судебное решение, передаёт ТАСС. Гаджеты не будут доступны для покупки до окончания апелляционного производства.

В корпорации отметили, что разочарованы результатом разбирательства.

Новые модели смартфонов по-прежнему будут продаваться в магазинах страны.

Как ранее сообщал News.ru, компания Apple заявила, что изогнутость новых iPad Pro является нормой, а не заводским браком. Такой дефект, по словам представителей, не влияет на работу устройства.