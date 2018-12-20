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Старые iPhone исчезнут из немецких магазинов по решению суда

Сергей Булкин/News.ru

технологии [ версия для печати ]

Окружной суд в городе Мюнхене постановил, что корпорация Apple нарушила интеллектуальные права Qualcomm. Технологический гигант вынужден временно прекратить продажи iPhone 7 и 8 в ФРГ.

Представители Купертино планируют обжаловать судебное решение, передаёт ТАСС. Гаджеты не будут доступны для покупки до окончания апелляционного производства.

В корпорации отметили, что разочарованы результатом разбирательства.

Новые модели смартфонов по-прежнему будут продаваться в магазинах страны.

Как ранее сообщал News.ru, компания Apple заявила, что изогнутость новых iPad Pro является нормой, а не заводским браком. Такой дефект, по словам представителей, не влияет на работу устройства.


#германия #apple #iPhone
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