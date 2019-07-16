Стартап Илона Маска Neuralink впервые продемонстрировал свои технологии. Разработчики представили гибкие «нити» для считывания информации из мозга и устройство для их автоматического вживления.
Первые должны стать большим шагом для нейробиологии. «Нити» с меньшей вероятностью могут повредить мозг (их толщина составляет 4-6 мкм), чем материалы, используемые в настоящее время. Они также открывают возможность для передачи большего объема данных.
Второе устройство — нейрохирургический робот, выглядящий как нечто среднее между микроскопом и швейной машиной и способный вживлять шесть нитей (192 электрода) в минуту. Подобный подход позволяет избегает кровеносных сосудов, что приводит к уменьшению воспалительных реакций в мозге.
Для лучшего считывания сигналов от мозга Neuralink разработал специальную микросхему, которая сейчас передаёт данные только через проводное соединение (USB-C). Беспроводная связь будет реализована в продукте под названием «датчиком N1», предназначенным для встраивания в организм человека. Neuralink хочет имплантировать четыре из этих устройств: три в двигательные зоны и один в соматосенсорную систему.
«Датчик N1» будет подключаться к внешнему устройству, установленному за ухом и оснащённого батареей. Его можно будет контролировать через приложение для iPhone.
В будущем ученые из Neuralink
Ранее News.ru рассказал, что американские неврологи нашли способ отсрочить старение мозга и ослабить влияние возрастных факторов. По их словам, в этом может помочь постоянное стимулирование мозговой деятельности.