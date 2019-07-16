https://static.news.ru/photo/db7415ba-a865-11e9-86b0-fa163e074e61_1024.jpg Илон Маск Фото: Kim Shiflett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стартап Илона Маска Neuralink впервые продемонстрировал свои технологии. Разработчики представили гибкие «нити» для считывания информации из мозга и устройство для их автоматического вживления.

Первые должны стать большим шагом для нейробиологии. «Нити» с меньшей вероятностью могут повредить мозг (их толщина составляет 4-6 мкм), чем материалы, используемые в настоящее время. Они также открывают возможность для передачи большего объема данных.

Второе устройство — нейрохирургический робот, выглядящий как нечто среднее между микроскопом и швейной машиной и способный вживлять шесть нитей (192 электрода) в минуту. Подобный подход позволяет избегает кровеносных сосудов, что приводит к уменьшению воспалительных реакций в мозге.

Для лучшего считывания сигналов от мозга Neuralink разработал специальную микросхему, которая сейчас передаёт данные только через проводное соединение (USB-C). Беспроводная связь будет реализована в продукте под названием «датчиком N1», предназначенным для встраивания в организм человека. Neuralink хочет имплантировать четыре из этих устройств: три в двигательные зоны и один в соматосенсорную систему.

«Датчик N1» будет подключаться к внешнему устройству, установленному за ухом и оснащённого батареей. Его можно будет контролировать через приложение для iPhone.

В будущем ученые из Neuralink надеются отказаться от сверления отверстий в черепе и перейти на лазерный луч. Первые эксперименты будут проведены совместно с нейробиологами в Стэнфордском университете. Маск надеется, что компания сможет внедрить технологию в человеческого пациента к концу 2020 года.

Ранее News.ru рассказал, что американские неврологи нашли способ отсрочить старение мозга и ослабить влияние возрастных факторов. По их словам, в этом может помочь постоянное стимулирование мозговой деятельности.