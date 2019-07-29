https://static.news.ru/photo/17801f8a-b1ea-11e9-83a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центр компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» на базе Сколтеха совместно с техническим комитетом «Кибер-физические системы» разработал проект российского стандарта в сфере интернета вещей. Он позволит создать единую систему учёта ресурсов ЖКХ с помощью «умных» приборов.

Проект регулирует организацию радиоканалов между устройствами, передающими информацию, и сетевыми шлюзами. В настоящее время в этой области представлен ряд российских и международных протоколов радиосвязи, однако не все они совместимы между собой.

Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему. С ним можно работать как в лицензионном, так и в нелицензионном диапазоне, что значительно увеличивает гибкость построенных на его основе систем.

OpenUNB предусматривает использование минимального количества энергии для пересылки одного бита информации. Кроме того, стандарт обеспечивает высокую надёжность передачи сигнала на частотах около 868 мгц, устойчивость к кибератакам и защиту от утечки данных, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в первом полугодии 2019 года средняя сумма платежа за ЖКУ выросла на 1,29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в банке «Русский Стандарт». При этом из-за повышения ставки НДС с 18% до 20% индексация тарифов за «коммуналку» с 1 января составила 1,7%.