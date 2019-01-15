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США запустит Crew Dragon без экипажа к МКС в начале февраля

NASA/Twitter.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Новый космический корабль Crew Dragon может полететь к МКС без экипажа 9 февраля. Ракета-носитель Falcon-9 будет стартовать с площадки на мысе Канаверал во Флориде, это будет демонстрационный беспилотный полёт.

NASA заявляло о более ранних сроках запуска новой ракеты, которую строит компания SpaceX, демонстрационный полёт корабля планировалось провести осенью прошлого года, а вместе с экипажем — запустить в этом году, сообщается на сайте Rocketlaunch.live.

SpaceX собирается использовать Crew Dragon для туристических полётов вокруг Луны. С NASA  компания подписала контракт о строительстве двух таких кораблей в 2015 году.

Ранее News.ru сообщал, что демонстрация полёта позволит получить данные о характеристиках Falcon 9, корабля Crew Dragon, систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем, а также о приземлении аппарата. Полученная информация будет использована для сертификации систем SpaceX, позволяющих осуществлять пилотируемые полёты на МКС


#ракета #космос #SpaceX #НАСА
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