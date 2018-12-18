Инженеры нашли способ защитить собак от грохота салюта

https://news.ru/storage/news/a4ee3a29e9da56ecf665e696f2fda43c/5addb098-7326-4515-b04c-a1fde4cccf1d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Группа зарубежных инженеров создала специальную конуру для собак, в которой животные могут укрываться от грохота фейерверков. В основе разработки лежит система активного шумоподавления.

В корпус конуры встроены несколько направленных наружу микрофонов. Они улавливают шум от салюта и направляют его внутрь изолированного пространства. С помощью специального процессора звук преобразуется в волну, к которой добавляется волна в противофазе. В итоге эти волны гасят друг друга, а сидящий в конуре питомец перестаёт воспринимать шум и пугаться его, сообщает издание Engadget.

Авторами разработки являются специалисты компании Ford. Они предполагают, что конура будет востребована не только среди владельцев собак, но и других домашних животных, хозяева которых заботятся о чувствительном слухе своих питомцев и их психическом состоянии во время праздников.

Ранее News.ru писал о том, что в Томске прошла акция против жестокого обращения с животными, участниками которой стали пострадавшие от рук живодёров собаки. Активисты настаивали на том, что контроль за выполнением статьи 245 УК РФ о об ответственности за жестокое обращение с животными необходимо усилить. По их словам, в большинстве случаев уголовные дела в отношении живодёров либо не возбуждаются вообще, либо прекращаются на стадии следствия.