Сотовые операторы решили вместе развивать сеть 5G в России

МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 договорились совместно развивать сеть 5G.
«Обсуждение еще продолжается, но в конце прошлой недели поступило официальное письмо от руководства „Союза LTE“ о том, что операторы договорились по инфраструктурному оператору», — сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Ранее Минкомсвязь пообещала покрыть сетью LTE-450 почти всю Россию. Проект будет реализован на инфраструктуре РТРС. Он затронет большую часть территории страны, на которой проживает 98% населения. Так, LTE-450 смогут пользоваться и жители отдаленных регионов, например, небольшой деревни на сотню человек или 30 домохозяйств, писал News.ru.