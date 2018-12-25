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Сотовые операторы решили вместе развивать сеть 5G в России

Jordi Boixareu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 договорились совместно развивать сеть 5G.

«Обсуждение еще продолжается, но в конце прошлой недели поступило официальное письмо от руководства „Союза LTE“ о том, что операторы договорились по инфраструктурному оператору», — сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Ранее Минкомсвязь пообещала покрыть сетью LTE-450 почти всю Россию. Проект будет реализован на инфраструктуре РТРС. Он затронет большую часть территории страны, на которой проживает 98% населения. Так, LTE-450 смогут пользоваться и жители отдаленных регионов, например, небольшой деревни на сотню человек или 30 домохозяйств, писал News.ru.


#СВЯЗЬ #сотовыесети
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