Сотовые операторы решили вместе развивать сеть 5G в России

https://news.ru/storage/news/e9bf4b2ff8494b8178dcc2ff09a942b0/caa4367e-af8e-4ff7-8342-df3953273ce3_850.jpg Jordi Boixareu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2 договорились совместно развивать сеть 5G.

«Обсуждение еще продолжается, но в конце прошлой недели поступило официальное письмо от руководства „Союза LTE“ о том, что операторы договорились по инфраструктурному оператору», — сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Ранее Минкомсвязь пообещала покрыть сетью LTE-450 почти всю Россию. Проект будет реализован на инфраструктуре РТРС. Он затронет большую часть территории страны, на которой проживает 98% населения. Так, LTE-450 смогут пользоваться и жители отдаленных регионов, например, небольшой деревни на сотню человек или 30 домохозяйств, писал News.ru.