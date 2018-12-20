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Смартфон Nokia c пентакамерой прошёл сертификацию

Nokia 9 PureView twitter.com/Urmish_1010

Nokia 9 PureView

технологии [ версия для печати ]

Смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами появился на сайте Bluetooth Special Interest Group. Это означает, что устройство прошло сертификацию и готовится к скорому выходу.

База данных включает в себя три модели аппарата, обозначенные как Nokia TA-1082, TA-1087 и TA-1094. Хотя смартфоны и получили сертификацию, они, как отмечает портал 91mobiles, ещё не прошли процесс квалификации Bluetooth.

Как сообщал ранее News.ru, смартфон будет оснащён 5,9-дюймовым экраном с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, одинарной селфи-камерой и сканером отпечатков пальцев, размещённым под экраном. Аппаратной основой Nokia 9 должен стать Snapdragon 845, до 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной флеш-памяти. Смартфон, который будет работать под управлением Android 9 Pie «из коробки», также получит батарею ёмкостью 4150 мАч и поддержку беспроводной зарядки благодаря стеклянной задней панели.

Анонс Nokia 9 с пентакамерой должен состояться в начале 2019 года.


#смартфоны #nokia9 #пентакамера
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