Смартфон Nokia c пентакамерой могут представить в феврале

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Nokia 9

Полноценная презентация смартфона Nokia 9 с пятью камерами может состояться в скором времени. Источники отмечают, что компания HMD Global намерена сделать это до начала выставки MWC 2019, стартующей 25 февраля.

Кроме того, производитель выпустит специальную версию устройства с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 855 в августе, которая также будет работать в сетях пятого поколения (5G). Nokia 9, по слухам, будет оснащён 5,9-дюймовым экраном с разрешением QHD+ и соотношением сторон 18:9, одинарной селфи-камерой и сканером отпечатков пальцев, размещённым под экраном.

Аппаратной основой смартфона должен стать Snapdragon 845, до 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной флеш-памяти. Девайс, который будет работать под управлением Android 9 Pie «из коробки», также получит батарею ёмкостью 4150 мАч и поддержку беспроводной зарядки благодаря стеклянной задней панели.

Ранее News.ru сообщил, что Samsung также намерена представить ожидаемый Galaxy S10 до MWC 2019. Дата презентации намечена на 20 февраля. Более того, компанию флагману в этот день может составить складной смартфон.