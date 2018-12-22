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Slack извинился за блокировку пользователей из Крыма

pixabay.com

технологии [ версия для печати ]

Представители системы чатов Slack извинились перед пользователями за неверную блокировку аккаунтов. Инцидент объяснили сбоем при плановом обновлении.

Национальность и этническая принадлежность не играют роли при закрытии учётных записей, отмечается на сайте мессенджера. Для выявления местоположения людей компания использовала IP-адреса.

Сейчас большая часть ошибочных блокировок отменена, ведутся работы по восстановлению доступа оставшихся пользователей.

Однако аккаунты людей, постоянно проживающих на территориях, находящихся под санкциями США, в ближайшее время будут закрыты.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи системы чатов Slack cообщили о проблемах с доступом к своему аккаунту. Сервис заблокировал людей, которые связаны со странами под санкциями США.


#сша #санкции #крым #slack
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