Slack извинился за блокировку пользователей из Крыма

Представители системы чатов Slack извинились перед пользователями за неверную блокировку аккаунтов. Инцидент объяснили сбоем при плановом обновлении.
Национальность и этническая принадлежность не играют роли при закрытии учётных записей, отмечается на сайте мессенджера. Для выявления местоположения людей компания использовала IP-адреса.
Сейчас большая часть ошибочных блокировок отменена, ведутся работы по восстановлению доступа оставшихся пользователей.
Однако аккаунты людей, постоянно проживающих на территориях, находящихся под санкциями США, в ближайшее время будут закрыты.
Ранее News.ru сообщал, что пользователи системы чатов Slack cообщили о проблемах с доступом к своему аккаунту. Сервис заблокировал людей, которые связаны со странами под санкциями США.