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Складной смартфон LG не будет оснащён гибким экраном

Daniel Kalker/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Компания LG приедет на выставку MWC 2019. На мероприятии производитель должен представить собственный складной смартфон, слухи о котором уже давно появляются в Сети.

Однако разработка LG будет немного отличаться от представленного в ноябре устройства Samsung или концепта Huawei. Она будет больше похожа на ZTE Axon M, но с более тонкой рамкой, благодаря чему оба экрана объединятся в один общий дисплей. Причиной такого решения послужила цена продукта — LG хочет, чтобы пользователи потратили на смартфон не $1800, а $900.

Корейские источники также сообщают, что устройство получит «бесконтактное управление»: владельцы девайсов смогут управлять им при помощи жестов на расстоянии от 20 до 30 см. Эта технология, помимо складного смартфона, будет доступна и в линейках G и V.

В июле News.ru писал, что Ведомство по патентам и товарным знакам США одобрило заявку LG на складной безрамочный смартфон. Аппарат, представленный в патенте, выглядит как обычный телефон, который сможет «сгибаться» вертикально. Основная часть документа посвящена механизму шарнира: он сможет раздвигаться во время закрытия смартфона и предотвратить повреждения дисплея. Отметим, что разработка похожа на проекты Samsung, о которых стало известно ранее в этом году.

Что касается потенциальных возможностей устройства, то пользователи смогут использовать его как hands-free-камеру, даже несмотря на выключенный экран. Телефон фиксируется в кармане как скрепка: одна его часть останется снаружи, а другая — внутри. Кроме того, конструкция смартфона позволит ставить его на поверхности, чтобы владельцам было удобнее смотреть видеоролики. В этом случае помогут стереодинамики, также упомянутые в патенте.


#lg #складныесмартфоны #mwc2019
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