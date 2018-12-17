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Американцы хотят приручить шмелей и сделать из них киборгов

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Учёные из университета Вашингтона заявили, что уже к 2023 году интернет вещей будет практически во всех отраслях. Не обойдут технологии стороной и сельское хозяйство.

В частности, по мнению специалистов, важную роль в этом сыграют шмели. Насекомых можно будет практически превратить в киборгов, снабдив специальными датчиками, которые позволят изучить урожайность полей, а также выстроить точные карты местности.

С помощью шмелей учёные планируют выяснить, какой ландшафт предпочитают насекомые и какие растения чаще всего ими опыляются, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что госкорпорация Роскосмос создаст спутниковую систему «Марафон», чтобы выйти на рынок интернета вещей. Согласно презентации компании, орбитальная группа станет частью масштабного проекта «Сфера».


#сша #технологии #интернет
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