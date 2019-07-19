https://static.news.ru/photo/770e3166-aa07-11e9-8c0e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Новый сервис AI Portraits Ars завоёвывает популярность в Сети. За несколько секунд он превращает загруженную фотографию в живописный портрет.

По словам разработчиков, их разработка использует сразу две нейройсети. Первая обучена на 45 тысячах картин и может распознавать портреты людей, а вторая генерирует новые. AI Portraits Ars самостоятельно решает, какой стиль использовать для будущего изображения. Она также не просто изменяет оригинал, но и добавляет для соответствия новые формы.

Команда AI Portraits Ars предупредила пользователей, что их фотографии отправляются на её сервера. Однако авторы не будут использовать полученные данные для каких-либо других целей и немедленно их удалят.

Ранее News.ru рассказал, что разработчики FaceApp прокомментировали обвинения некоторых пользователей в нарушении конфиденциальности. Как отметили авторы, большая часть обработки фотографий действительно происходит в «облаке», но приложение загружает только те фотографии, которые пользователи специально выбрали для редактирования.