https://static.news.ru/photo/1ba8f730-a7f9-11e9-a0b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Неполадки в работе соцсети Instagram наблюдаются в некоторых странах мира. Сбой возник в 9:57 по времени Восточного побережья США (16:57 мск).

Больше всего на проблемы жалуются пользователи Instagram в США. Также сбой ощутили в Бразилии, Великобритании и Нидерландах, следует из данных на странице сервиса Downdetector .

В основном (примерно в 60% случаев) пользователи испытывают проблемы с просмотром ленты новостей, около 25% не могут зайти в свой аккаунт, порядка 14% говорят о неудовлетворительной деятельности сайта в целом.

Как писал News.ru, ранее сообщалось, что органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) перестали работать по всей России из-за массового сбоя. Позднее в Федеральной налоговой службе заявили, что проводят плановое обновление системы, о чём проинформировали заранее.