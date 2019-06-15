https://static.news.ru/photo/c6b5d062-8e86-11e9-8180-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на перебои в работе социальной сети. Сбой подтвердил ресурс downdetector.

По его информации, 72% юзеров испытывают трудности с основным сайтом, 19% — с вкладкой «Сообщения», а 8% не могут войти в учётную запись. Перебои достигли пика в 9:00 по московскому времени.

downdetector.ru

Ранее News.ru рассказал, что клиенты оператора мобильной связи «Билайн» пожаловались на проблемы с подключением к сервисам Mail.ru Group. У компаний обнаружились взаимные противоречия, которые представители технологических гигантов не могут урегулировать.