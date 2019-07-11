https://static.news.ru/photo/4e3fb3bc-a3dc-11e9-b942-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Dolezal/CTK/Global Look Press

Пользователи Yota пожаловались на перебои в работе. Сбой подтвердил ресурс downdetector.

По его информации, 88% юзеров испытывают трудности с подключением к Интернету. Перебои, затронувшие в том числе Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург, начали фиксироваться в 14:30 по московскому времени.

Downdetector

Пресс-служба Yota в комментарии News.ru подтвердила сбой, заявив, что в настоящее время некоторые клиенты в столичном регионе могут испытывать трудности с подключением к сети. Компания разбирается в причинах неполадок.

Ранее крупный сбой произошёл в соцсети «ВКонтакте». Виной случившемуся стал баг, который разработчики оперативно исправили.