https://static.news.ru/photo/eb904094-9b32-11e9-bc24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неполадки в работе мобильного приложения «Тинькофф банка» стали наблюдаться днём 30 июня, пользователи жаловались на проблемы со входом в систему.

Да, в курсе ситуации. Уже работаем над исправлением, — сообщили ТАСС в колл-центре банка.

Как писал News.ru, многие мобильные приложения (89%) уязвимы к удалённым хакерским атакам. Злоумышленники могут получить доступ к денежным средствам и личной информации пользователей, отслеживать манипуляции с клавиатурой или делать снимки экрана. Треть уязвимых приложений находятся в зоне повышенного риска: 38% — на мобильных устройствах под управлением iOS и 43% — под управлением Android.