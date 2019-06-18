Проблемы в работе социальной сети Instagram были зафиксированы в ряде стран. Затруднения испытывали и российские пользователи.
Сообщения о сбоях начали поступать в 17:25 по московскому времени, сообщает интернет-ресурс
Больше всего жалоб поступало из США, Канады и Великобритании. В меньшей степени — из европейских стран. Чаще всего пользователи испытывали проблемы с обновлением ленты публикаций (83%). Некоторые сообщали о неполадках в работе мобильной версии (10%) или о сложностях с авторизацией (6%).
На данный момент работа сервиса восстановлена.
Ранее News.ru писал о сбоях в работе сервисов Google. Они были зафиксированы по всему миру.