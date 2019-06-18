https://static.news.ru/photo/d22aa714-91e3-11e9-b1b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Valentin Wolf/Global Look Press

Проблемы в работе социальной сети Instagram были зафиксированы в ряде стран. Затруднения испытывали и российские пользователи.

Сообщения о сбоях начали поступать в 17:25 по московскому времени, сообщает интернет-ресурс Downdetector , который отслеживает работу популярных сайтов и приложений.

Больше всего жалоб поступало из США, Канады и Великобритании. В меньшей степени — из европейских стран. Чаще всего пользователи испытывали проблемы с обновлением ленты публикаций (83%). Некоторые сообщали о неполадках в работе мобильной версии (10%) или о сложностях с авторизацией (6%).

На данный момент работа сервиса восстановлена.

Ранее News.ru писал о сбоях в работе сервисов Google. Они были зафиксированы по всему миру.