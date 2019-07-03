https://static.news.ru/photo/940f889a-9d9c-11e9-bdf7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Carsten Rehder/Global Look Press

Пользователи Instagram столкнулись с перебоями в работе соцсети. Сбой подтвердил ресурс downdetector.

Downdetector

По его информации, 82% юзеров испытывают трудности с лентой публикаций, 9% — с сайтом, а 8% не могу войти в учётную запись. Перебои достигли пика в 16:30 по московскому времени. Проблема в основном затронула восточный регион США и западную часть Европы.

Позже сбой затронул и другие продукты Facebook: социальную сеть, а также Facebook Messenger и WhatsApp.

Ранее News.ru сообщал, что глобальный сбой произошёл в нескольких крупных ресурсах. Проблемы возникли в крупнейшем DNS-сервисе Cloudlfare.