https://static.news.ru/photo/16215d48-9cdc-11e9-b5fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи музыкального сервиса Soundcloud, мессенджера для геймеров Discord и нескольких других ресурсов пожаловались на перебои в работе. Проблемы возникли в крупнейшем DNS-сервисе Cloudlfare.

Downdetector

Сбои подтверждает сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов и также на время ставший недоступным. Перебои достигли пика в 17:00 по московскому времени. Проблема затронула западный регион США и восточную часть Европы, в том числе и Россию.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi продемонстрировала два новых смартфона из недавно анонсированной линейкиi CC — Xiaomi Mi CC9 и Mi CC9e. Устройства получили каплевидные вырезы и подэкранные сканеры отпечатков пальцев.