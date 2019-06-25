https://static.news.ru/photo/b92f1b28-971a-11e9-ad85-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Абоненты «Билайн» пожаловались на перебои в работе. Сбой подтвердил ресурс downdetector.

По его информации, 50% абонентов испытывают трудности с мобильной связью, 27% — с мобильным Интернетом, а 22% — с проводным доступом в Интернет. Перебои достигли пика в 9:45 по московскому времени.

«Билайн» downdetector.ru

Ранее News.ru рассказал, что Mail.Ru Group ввела новый способ идентификации владельцев ящиков электронной почты компании. Пользователи cмогут использовать для входа одноразовые пароли, рассылаемые через SMS и push-уведомления.