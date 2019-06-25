Абоненты «Билайн» пожаловались на перебои в работе. Сбой подтвердил ресурс downdetector.
По его информации, 50% абонентов испытывают трудности с мобильной связью, 27% — с мобильным Интернетом, а 22% — с проводным доступом в Интернет. Перебои достигли пика в 9:45 по московскому времени.
Ранее News.ru рассказал, что Mail.Ru Group ввела новый способ идентификации владельцев ящиков электронной почты компании. Пользователи cмогут использовать для входа одноразовые пароли, рассылаемые через SMS и push-уведомления.