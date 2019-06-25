Фото: Сергей Булкин/News.ru

Абоненты «Билайн»  пожаловались на перебои в работе. Сбой подтвердил ресурс downdetector.

По его информации, 50% абонентов испытывают трудности с мобильной связью, 27% — с мобильным Интернетом, а 22% — с проводным доступом в Интернет. Перебои достигли пика в 9:45 по московскому времени.

«Билайн»«Билайн»downdetector.ru

Ранее News.ru рассказал, что Mail.Ru Group ввела новый способ идентификации владельцев ящиков электронной почты компании. Пользователи cмогут использовать для входа одноразовые пароли, рассылаемые через SMS и push-уведомления.

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