Фото: Сергей Булкин/News.ru

Имперский колледж Лондона и британский исследовательский центр Samsung по искусственному искусству рассказали о разработке, связанной с технологией deepfake. Программа использует фотографию и аудиофайл для создания поющего или говорящего видеопортрета.

Исследователи в качестве примера показали ролик с Альбертом Эйнштейном, в котором фотографию учёного объединили с его голосовой дорожкой. В другом видео разработчики «заставили» Григория Распутина исполнить отрывок из песни Бейонсе...