Руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь внёс мобильные сети пятого поколения (5G) в список рисков для кибербезопасности из-за высокой скорости передачи информации.
С одной стороны, разве плохо, что у нас были 3G — там 2 мегабита, потом LTE — там до 100 мегабит, а сейчас появится 5G — гигабит? Это же хорошо. Но страшно — за секунду весь телефон «улетит» в облако и всё, — заявил Лебедь на Международном конгрессе по кибербезопасности.
По его словам, для снижения риска специалистам необходимо повышать скорость реагирования, обнаружения, защиты и реакции и использовать современные технологии «в обратную сторону», сообщает
В середине июня вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что первые зоны сети 5G в России появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Он также добавил, что высокоскоростная сеть заработает там, где на неё возникнет спрос.
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