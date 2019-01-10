Санкции США ударили по разработке самолёта МС-21

https://news.ru/storage/news/d6dc638e40c39c22c5077d5ff277b145/8e6b52b7-3af5-4b30-9eb2-1d75c8ba16a1_850.jpg Denis Fedorko/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Введённые США антироссийские санкции могут сорвать сроки разработки самолёта МС-21. Экономические ограничения, в частности, коснулись поставщиков композитных материалов, из которых делаются крылья и киль пассажирского лайнера.

Речь идёт об американской компании Hexcel и японской Toray Industries. Под давлением Вашингтона они прекратили отгрузку композитов, а оставшийся запас рассчитан на изготовление всего шести самолётов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

По словам собеседника издания, у производителя самолёта есть несколько вариантов: брать китайские материалы, которые вдвое толще и тяжелее, либо ждать, когда аналогичные композиты начнут выпускать в России. Но на это понадобится время, а значит придётся сдвинуть сроки запуска серийного производства лайнеров. Ещё один вариант — перепроектировка деталей МС-21 в металле. Однако, как утверждает источник «Коммерсанта», это может вызвать сложности с последующей сертификацией воздушного судна.

Ранее News.ru писал о том, что на авиационном заводе в Иркутске завершили постройку третьего опытного самолёта МС-21−300, машина передана на лётные испытания.