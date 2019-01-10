USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,296 $   Brent60.45 $ Bitcoin4,049.90 $
МОСКВА-10°C09:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Санкции США ударили по разработке самолёта МС-21

Denis Fedorko/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

технологии [ версия для печати ]

Введённые США антироссийские санкции могут сорвать сроки разработки самолёта МС-21. Экономические ограничения, в частности, коснулись поставщиков композитных материалов, из которых делаются крылья и киль пассажирского лайнера.

Речь идёт об американской компании Hexcel и японской Toray Industries. Под давлением Вашингтона они прекратили отгрузку композитов, а оставшийся запас рассчитан на изготовление всего шести самолётов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в отрасли.

По словам собеседника издания, у производителя самолёта есть несколько вариантов: брать китайские материалы, которые вдвое толще и тяжелее, либо ждать, когда аналогичные композиты начнут выпускать в России. Но на это понадобится время, а значит придётся сдвинуть сроки запуска серийного производства лайнеров. Ещё один вариант — перепроектировка деталей МС-21 в металле. Однако, как утверждает источник «Коммерсанта», это может вызвать сложности с последующей сертификацией воздушного судна.

Ранее News.ru писал о том, что на авиационном заводе в Иркутске завершили постройку третьего опытного самолёта МС-21−300, машина передана на лётные испытания.


#сша #россия #санкции #МС-21
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

Лента новостей
происшествия 09:05
Люди погибли в результате ДТП в Чили
происшествия 08:54
Эксперты могут выяснить причину отверстия в «Союзе»
спорт 08:46
Агент назвал условие ухода Головина из «Монако»
в мире 08:37
В Пентагоне нецензурно высказались об истребителе F-35
общество 08:30
Синтетические бриллианты будут маркировать
Другие новости
технологии 17:00
Операторов обяжут хранить трафик на оборудовании РФ
технологии 16:11
Новый трейлер Metro Exodus показывает постапокалиптическую Россию
технологии 16:02
Телевизор-рулон и умный унитаз с Alexa: что привезли на CES 2019
News.ru рассказывает об интересных устройствах
технологии 14:39
«КамАЗ» оснастит грузовики новой электронной системой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top