Samsung представила Galaxy A9 Pro с дырявым дисплеем

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Компания Samsung презентовала смартфон Galaxy A9 Pro (2019). Устройство представляет собой международную версию Galaxy A8s, чья главная особенность — дисплей Infinity-O с дырой вместо выреза.

Аппарат оснащён 6,4-дюймовым экраном (с разрешением 2340 x 1080), тройной основной камерой на 24, 10 и 5 Мп, селфи-камерой на 24 Мп, а также батареей ёмкостью 3400 мАч. Смартфон получил Snapdragon 710, 6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти.

На задней панели производитель разместил дактилоскопический сканер, а вот аудиоразъем 3,5 мм заменён на порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo.

Galaxy A9 Pro (2019) поступит в продажу в трёх цветовых вариациях (голубой, зелёной и серой) 28 февраля в Корее.

Ранее Apple выпустила первую бета-версию iOS 12.2 для разработчиков, которая включает в себя новый экран настройки для беспроводных наушников AirPods. Судя по опубликованному изображению, владельцы аксессуара смогут вызывать «яблочную» помощницу через голосовую команду «Привет, Siri».