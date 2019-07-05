https://static.news.ru/photo/53211e14-9f42-11e9-a05a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Корпорация Apple выплатила Samsung неустойку в связи с неисполнением контракта на поставку дисплеев. Компания из Купертино не закупила нужное количество комплектующих из-за низкого спроса на свой смартфон iPhone.

Сумма штрафа составила 800 млрд корейских вон ($683 млн), сообщает MacRumors . Эта цифра превзошла ожидания аналитиков, которые говорили о $200 млн.

Деньги были направлены азиатскому производителю во втором квартале 2019 года.

Ранее News.ru писал, что Samsung заняла первое место по продажам смартфонов в России по итогам второго квартала. Эксперты связывают рост с высокооценёнными девайсами, вышедшими в указанный период, а также с торговым конфликтом между США и Huawei.