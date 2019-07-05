Корпорация Apple выплатила Samsung неустойку в связи с неисполнением контракта на поставку дисплеев. Компания из Купертино не закупила нужное количество комплектующих из-за низкого спроса на свой смартфон iPhone.
Сумма штрафа составила 800 млрд корейских вон ($683 млн), сообщает
Деньги были направлены азиатскому производителю во втором квартале 2019 года.
Ранее News.ru писал, что Samsung заняла первое место по продажам смартфонов в России по итогам второго квартала. Эксперты связывают рост с высокооценёнными девайсами, вышедшими в указанный период, а также с торговым конфликтом между США и Huawei.