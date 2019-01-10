Samsung Galaxy S10 получил предполагаемую дату анонса

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Китайский инсайдер Ice Universe продолжает делиться новой информацией о грядущей линейке флагманов Samsung Galaxy S10. В своём Twitter он опубликовал дату и место анонса устройств — презентация должна пройти 20 февраля в Сан-Франциско.

The Next Galaxy, February 20, San Francisco. — Ice universe (@UniverseIce) 10 января 2019 г.

Чуть ранее похожей информацией поделилась газета Korean Herald. По данным её источников, Samsung решила показать Galaxy S10 за неделю до начала MWC 2019, стартующей 25 февраля. Причиной переноса послужил складной смартфон Huawei, который, по слухам, производитель собирается анонсировать на грядущей выставке.

В декабре 2018 года инсайдер сообщил, что Samsung представит три модели устройства: S10 Lite с 5,75-дюймовым экраном, S10 с 6,11 дюйма и S10+ с 6,44 дюйма. Все смартфоны получат дырявые Super AMOLED-экраны, но из-за двойной фронтальной камеры отверстие «плюса» сделают другим.

«Старшие» модели также оснастят подэкранными сканерами отпечатков пальцев, а вот «младшая» останется с классическим дактилоскопическим сканером. По слухам, флагман получит 12 Гб оперативной и 1 Тб внутренней флеш-памяти. Компания GF Securities также рассказала о версии устройства с поддержкой сетей пятого поколения (5G), выход которого может состояться в марте.

News.ru включил Samsung Galaxy S10 в список самых ожидаемых смартфонов 2019 года.