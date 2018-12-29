Galaxy A50 может получить основную камеру на 24 Мп

https://news.ru/storage/news/c8f7760e92be1ca06aff3fbff6ae91ed/2ce10123-61a9-4b19-b884-8b5876aa74c6_850.jpg Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

Характеристики смартфона Samsung Galaxy A50 появились в Сети. Производитель может оснастить устройство батареей ёмкостью 4000 мАч и задней камерой на 24 Мп (датчик будет не один).

Аппаратной основой Galaxy A50 станет чипсет Exynos 7 9610 (по четыре ядра Cortex-A73 и Cortex-A53), 4 Гб оперативной и 64 или 128 Гб внутренней флеш-памяти. Смартфон будет работать под управлением Android 9.0 Pie, сообщает источник.

О дате выхода смартфона пока ничего не известно. Скорее всего, анонс Galaxy A50 состоится не раньше марта 2019 года.

Ранее Huawei провела полноценную презентацию нового смартфона Honor V20. Устройство получило 48-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX586 и дыру вместо выреза для селфи-камеры размером 4,5 мм.