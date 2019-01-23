Рунет хотят сделать независимым от зарубежных серверов

https://news.ru/storage/news/3cdb74692a752f149e1544acb1df2e88/5747608e-fdaf-4dc7-82f0-adb008cef0d9_850.jpg West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой разработали законопроект, согласно которому российский Интернет будет работать без подключения к зарубежным серверам.

Проект был подготовлен в связи с характером принятой США в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности. В документе Россия, Иран и Северная Корея обвиняются в проведении кибератак, которые нанесли ущерб международным и американским компаниям, сообщает «Парламентская газета».

В законопроекте определены точки обмена трафиком и трансграничные линии связи.

Как ранее писал News.ru, российский предприниматель Павел Дуров собирается представить свою собственную криптовалюту Gram в марте. Для создания данного продукта Дуров привлёк $1,7 млрд.