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Рунет хотят сделать независимым от зарубежных серверов

West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой разработали законопроект, согласно которому российский Интернет будет работать без подключения к зарубежным серверам.

Проект был подготовлен в связи с характером принятой США в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности. В документе Россия, Иран и Северная Корея обвиняются в проведении кибератак, которые нанесли ущерб международным и американским компаниям, сообщает «Парламентская газета».

В законопроекте определены точки обмена трафиком и трансграничные линии связи.

Как ранее писал News.ru, российский предприниматель Павел Дуров собирается представить свою собственную криптовалюту Gram в марте. Для создания данного продукта Дуров привлёк $1,7 млрд. 


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