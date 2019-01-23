Рунет хотят сделать независимым от зарубежных серверов

Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и член комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой разработали законопроект, согласно которому российский Интернет будет работать без подключения к зарубежным серверам.
Проект был подготовлен в связи с характером принятой США в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности. В документе Россия, Иран и Северная Корея обвиняются в проведении кибератак, которые нанесли ущерб международным и американским компаниям, сообщает «Парламентская газета».
В законопроекте определены точки обмена трафиком и трансграничные линии связи.
Как ранее писал News.ru, российский предприниматель Павел Дуров собирается представить свою собственную криптовалюту Gram в марте. Для создания данного продукта Дуров привлёк $1,7 млрд.